СМИ: Выручка российских аптек в первом полугодии выросла на 13,9%
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные розничного аудита фармацевтического рынка, который провела DSM Group.
В натуральном выражении продажи лекарств в первые полгода оцениваются в 2,6 млрд упаковок, что на 3,1% больше, чем в январе — июне прошлого года.
Пик продаж пришёлся на март, когда граждане купили лекарств на рекордные 127,2 млрд рублей.
По оценке аналитиков, в апреле продажи упали до 87,6 млрд рублей, в мае — до 75,3 млрд. В июне реализация препаратов составила 75,4 млрд.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.