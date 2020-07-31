СМИ: Выручка российских аптек в первом полугодии выросла на 13,9%

В первые шесть месяцев 2020 года российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные розничного аудита фармацевтического рынка, который провела DSM Group.

В натуральном выражении продажи лекарств в первые полгода оцениваются в 2,6 млрд упаковок, что на 3,1% больше, чем в январе — июне прошлого года.

Пик продаж пришёлся на март, когда граждане купили лекарств на рекордные 127,2 млрд рублей.

По оценке аналитиков, в апреле продажи упали до 87,6 млрд рублей, в мае — до 75,3 млрд. В июне реализация препаратов составила 75,4 млрд.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.