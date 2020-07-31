Эксперт оценил цены в гостиницах на курортах России в августе

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Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин оценил цены в отелях на отечественных курортах в августе 2020 года.
Эксперт оценил цены в гостиницах на курортах России в августе
  • Pixabay

«Отели в Краснодарском крае и в Крыму в июле уже в среднем повысили цены от 10 до 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе цены стабилизируются», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, цены повысили большинство отелей и санаториев в южной курортной зоне, за небольшим исключением.

Что касается других направлений, где заполняемость в среднем составляет в настоящее время около 15—20%, гостиницы цены не повышали.

«Те отели, которые ориентировались на иностранцев, стоят пустые. Также почти пустые стоят гостиницы, рассчитанные на автобусные туры», — уточнил Ламшин.

Он добавил, что в некоторых случаях гостиницы даже снизили цены.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.

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