Колокольцев представил к награде двух самарских полицейских

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты.
Колокольцев представил к награде двух самарских полицейских
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников отдела полиции №5 управления МВД России по городу Самаре лейтенанта полиции Максима Пименова и прапорщика полиции Анатолия Солдатова за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей, ведомственными медалями «За доблесть в службе», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В конце июля в одной из квартир жилого дома в Самаре, на улице Буянова, произошёл конфликт между супругами. Со слов соседей, мужчина находился в нетрезвом состоянии и в ходе ссоры нанёс жене телесные повреждения. На место происшествия прибыли полицейские Максим Пименов и Анатолий Солдатов.

Когда женщина открыла им дверь, её муж внезапно бросил в полицейских гранату. Лейтенант полиции Максим Пименов втолкнул женщину в нишу и закрыл её собой, в то время, как прапорщик полиции Анатолий Солдатов успел закрыть входную дверь, чтобы не разлетелись осколки.

«Я увидел, что у гражданина в руках граната и услышал характерный звук. Спустя секунды произошёл взрыв», — рассказал Солдатов.

Несмотря на полученные ранения, полицейские задержали преступника и не позволили применить ещё одну гранату, уже находившуюся в его руках. Как выяснили впоследствии специалисты, это была готовая к применению боевая граната Ф-1.

Ранее сообщалось, что полиция ведёт розыск мужчины, который в ходе конфликта в Южном Бутове открыл стрельбу из травматического оружия по своему оппоненту.

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