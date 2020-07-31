В ряде московских парков появились полки буккроссинга и летняя читальня

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Полки буккроссинга появились этим летом в девяти столичных парках, а в парке искусств «Музеон» заработала летняя читальня.
В ряде московских парков появились полки буккроссинга и летняя читальня
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Книги доступны в Воронцовском, Бабушкинском и Перовском парках, зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в сквере по Олонецкому проезду, в парке у Джамгаровского пруда, а также в парках «Кузьминки», «Фили», «Митино».

Также отмечается, что в парке искусств «Музеон» заработала летняя читальня. Места для чтения оборудованы в парковых павильонах, на открытых верандах и в шатрах.

Как сообщало ранее ИА «Удмуртия», в Ижевске возле Национальной библиотеки Удмуртии появится Литературный сквер, в котором по предложению мэра города Олега Бекмеметьева планируется организовать буккроссинг.

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