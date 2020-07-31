Сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России

Международный платёжный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Отмечается, что пользователям теперь будут доступны только международные платежи.

Данное решение было принято на фоне изменений в законе «О национальной платёжной системе».

Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории другого государства.

Ранее появились сообщения, что международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро.

В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.