Сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России
- globallookpress.com
Данное решение было принято на фоне изменений в законе «О национальной платёжной системе».
Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории другого государства.
Ранее появились сообщения, что международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро.
В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.