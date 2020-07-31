Сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России

Короткая ссылка
Международный платёжный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Отмечается, что пользователям теперь будут доступны только международные платежи.
Сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России
  • globallookpress.com

Данное решение было принято на фоне изменений в законе «О национальной платёжной системе».

Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории другого государства.

Ранее появились сообщения, что международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро.

В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить