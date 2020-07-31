Глава Приамурья сообщил, что загородные лагеря в регионе этим летом не откроют

Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram сообщил, что загородные детские лагеря в регионе этим летом не откроют.

«Летом открыть загородные лагеря не получится из-за эпидемиологической ситуации. Ограничения продлены до 1 сентября. Что касается открытия пришкольных лагерей — оставляем это на усмотрение муниципалитета», — сообщил Орлов.

Он отметил, что «ситуация по COVID-19 в каждом районе разная, и главы на местах более полно ориентируются в нынешнем состоянии дел в своём районе».

«С 1 августа у нас вступают в силу новые послабления. Будем смотреть за соблюдением санитарных мер. В случае их несоблюдения и ухудшении ситуации нам снова придётся вводить ограничения… Ситуация по-прежнему напряжённая», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.