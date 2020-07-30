В Подмосковье рассказали о ходе строительства станций МЦД

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В Московской области рассказали о ходе строительства станций МЦД.
В Подмосковье рассказали о ходе строительства станций МЦД
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Строители добросовестно работали, мы открыли на этой неделе Нахабино. Вообще, МЦД всеми без исключения оценивается как удобный, комфортный, доступный и дешёвый транспорт», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, работы не останавливаются.

Со своей стороны, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова отметила, что в августе должна открыться станция Долгопрудное.

«В декабре ждём открытия станции Баковка», — сообщила она.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что станцией Славянский бульвар МЦД-1 воспользовались свыше 197 тыс. пассажиров за месяц её работы.

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