В Подмосковье рассказали о ходе строительства станций МЦД
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Строители добросовестно работали, мы открыли на этой неделе Нахабино. Вообще, МЦД всеми без исключения оценивается как удобный, комфортный, доступный и дешёвый транспорт», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, работы не останавливаются.
Со своей стороны, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова отметила, что в августе должна открыться станция Долгопрудное.
«В декабре ждём открытия станции Баковка», — сообщила она.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что станцией Славянский бульвар МЦД-1 воспользовались свыше 197 тыс. пассажиров за месяц её работы.