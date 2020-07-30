В Петербурге рассказали о дополнительной финансовой поддержке соцработников

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение выделить дополнительную финансовую поддержку соцработникам. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат соцработники, медсёстры, специалисты по социальной и реабилитационной работе, психологи и педагоги, которые оказывали срочные соцуслуги, а также соцуслуги на дому с 1 апреля по 30 июня.

Всего такую выплату смогут получить почти 4,7 тыс. специалистов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье вручили награды соцработникам.