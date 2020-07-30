В Омской области прошли учения железнодорожных войск

В посёлке Новоомском Омской области прошли учения железнодорожных войск.

Об этом сообщает ОТР.

Участие в манёврах приняли почти 800 человек. Их задачей было отражение нападения условных диверсантов и возведение временной переправы через реку Иртыш.

По замыслу учения, основной мост был разрушен. Для восстановления железнодорожного сообщения военным потребовалось сделать другой мост. Его длина — более 400 м.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.