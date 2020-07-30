В Крыму нашли и обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Пять боеприпасов разной мощности времён Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ранее ОТР, в Крыму обезвредили фугасные бомбы весом 100 и 500 кг времён Великой Отечественной войны.