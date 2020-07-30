Обвинение запросило 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга Арапова

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Гособвинение попросило Ленинский районный суд города назначить бывшему мэру Оренбурга Евгению Арапову наказание в виде 10,5 лет колонии по делу о получении взяток.
Обвинение запросило 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга Арапова
  • ©orenburg.ru

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Арапову наказание в виде десяти лет шести месяцев лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова гособвинителя.

Кроме того, Арапову попросили назначить штраф в размере 150 млн рублей и лишить права занимать должности, связанные «с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в государственных, муниципальных органах на срок шесть лет».

Арапов был задержан в августе 2018 года по подозрению в получении взятки.

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