Обвинение запросило 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга Арапова
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«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Арапову наказание в виде десяти лет шести месяцев лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова гособвинителя.
Кроме того, Арапову попросили назначить штраф в размере 150 млн рублей и лишить права занимать должности, связанные «с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в государственных, муниципальных органах на срок шесть лет».
Арапов был задержан в августе 2018 года по подозрению в получении взятки.