В Татарстане 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ

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В Татарстане на ИВЛ находятся 40 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Татарстане 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

Всего в стационарах находятся 495 человек с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев COVID-19, все контактные. Госпитализированы 12 человек, 23 человека лечатся дома.

С момента начала пандемии в Татарстане было зарегистрировано 5569 случаев COVID-19.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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