В Татарстане 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ
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- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
Всего в стационарах находятся 495 человек с коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев COVID-19, все контактные. Госпитализированы 12 человек, 23 человека лечатся дома.
С момента начала пандемии в Татарстане было зарегистрировано 5569 случаев COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.