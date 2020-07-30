В Москомархитектуры рассказали о благоустройстве набережной Марка Шагала

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о проекте по обустройству пространства набережной Марка Шагала в квартале Зиларт.
В Москомархитектуры рассказали о благоустройстве набережной Марка Шагала
  • © Пресс-служба Москомархитектуры

Проект набережной Марка Шагала разработан Институтом Генплана Москвы совместно с Архитектурным бюро Асадова. В общей стилистике оформления будет превалировать авангард.

«Через каждые 100—150 метров будут оборудованы зоны для кратковременного отдыха. Они будут оснащены навесами, скамейками, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, а также сигнализацией», — передаёт «Москва 24» слова Кузнецова.

Ширина пешеходного пути составит не менее двух метров. Высота бордюров не будет превышать 0,05 метра для удобства передвижения маломобильных групп граждан.

Сообщается также, что покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов будет выполнено из материалов, предотвращающих скольжение и заглушающих вибрацию при движении. 

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