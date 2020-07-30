В Татарстане рассказали о ситуации с местами в детских садах и яслях

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В Татарстане за два года планируется потратить 5,5 млрд рублей на увеличение числа мест для детей до трёх лет в детских садах.
В Татарстане рассказали о ситуации с местами в детских садах и яслях
  • РИА Новости

Таким образом, власти намерены решить проблему очередей в ясли, сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки республики Татарстан.

Так, в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» введут» 49 объектов и перепрофилируют две группы в работающих детсадах. Из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей, остальные средства будут выделены из республиканского бюджета.

Планируется полностью решить проблему нехватки мест в республиканских детских садах к 2021 году.

Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму с предложением освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом.

 

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