В Удмуртии в ДТП с участием грузовика и фуры погиб один человек
- © 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, водитель ГАЗа не справился с управлением.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее «Известия» сообщали о ДТП в Тверской области, в результате которого погибли трое подростков. Водитель Opel, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со скутером, которым управлял подросток. Двое пассажиров скутера также скончались.