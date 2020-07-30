В Удмуртии в ДТП с участием грузовика и фуры погиб один человек

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На трассе Ижевск — Ува 29 июля произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Как сообщается, 47-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель «Газели» погиб на месте.
В Удмуртии в ДТП с участием грузовика и фуры погиб один человек
  • © 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель ГАЗа не справился с управлением.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее «Известия» сообщали о ДТП в Тверской области, в результате которого погибли трое подростков. Водитель Opel, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со скутером, которым управлял подросток. Двое пассажиров скутера также скончались.

 

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