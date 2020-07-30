В Приморье рассказали о ситуации в сфере энергетики

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В городе Артём Приморского края до конца 2020 года построят новые подстанции и проложат электролинии.
В Приморье рассказали о ситуации в сфере энергетики
  • globallookpress.com

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам специалистов, основная проблема энергоснабжения города — отсутствие центров энергопитания.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что решить проблемы надо до декабря.

«Это ненормально, что жители испытывают нехватку энергомощностей, не могут развиваться промышленность, строительство. Но главное на данном этапе — дать возможность людям получать качественную электроэнергию», — отметил глава региона.

В июле телеканал «360» сообщал, что в 22 округах Подмосковья установили 189 электрозарядных станций для транспорта нового поколения, в том числе станции «Умные опоры».

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