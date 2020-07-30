В Приморье рассказали о ситуации в сфере энергетики
- globallookpress.com
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу правительства.
По словам специалистов, основная проблема энергоснабжения города — отсутствие центров энергопитания.
Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что решить проблемы надо до декабря.
«Это ненормально, что жители испытывают нехватку энергомощностей, не могут развиваться промышленность, строительство. Но главное на данном этапе — дать возможность людям получать качественную электроэнергию», — отметил глава региона.
В июле телеканал «360» сообщал, что в 22 округах Подмосковья установили 189 электрозарядных станций для транспорта нового поколения, в том числе станции «Умные опоры».