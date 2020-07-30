Названы победители премии RT для военкоров

Стали известны победители международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшим с RT Arabic.

«Наша премия отмечает труд военкоров, которые каждый год ездят в горячие точки с камерой и микрофоном. Их работа не остановилась даже во время глобальной эпидемии коронавируса. Мы благодарны всем, кто подал заявки на участие, и поздравляем победителей», — заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Премию вручают в трёх категориях. В номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео» победил Мохамед Али (Сирия) с репортажем «В Идлибе началось перемирие».

Лауреатом в категории «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео» стал Александр Коневич (Россия) с серией репортажей «Российские военные в Сирии».

В номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст» победу присудили Ручи Кумару (Индия) за публикацию «Почему Иран массово депортирует афганских беженцев».

В состав жюри входили военный корреспондент Евгений Поддубный и военкор RT Мурад Газдиев, а также журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг, военный корреспондент итальянской газеты Il Giornale Джан Микалессин, эксперт по арабским странам, корреспондент египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа и греческий журналист, лауреат международных премий Константинос Антонопулос.

Журналист Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.