Министр обороны России Сергей Шойгу наградил главу Минобороны Сербии Александра Вулина медалью за организацию военного парада, посвящённого 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу наградил министра обороны Александра Вулина медалью Министерства обороны Российской Федерации за личный вклад в организацию военного парада в Москве по случаю 75-й годовщины Победы», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

На параде в Москве 9 мая присутствовал президент Сербии Александр Вучич. В этом году в параде также приняли участие 75 военнослужащих сербской гвардии.

В конце июня сообщалось, что Вулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.