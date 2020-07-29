Ростовская область переходит на систему раздельного сбора мусора

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В Ростовской области заявили о запуске системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.
Ростовская область переходит на систему раздельного сбора мусора
  • ©donland.ru

Как сообщает rostovgazeta.ru, соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

Документ устанавливает правила двухконтейнерной системы раздельного накопления мусора с отдельным сбором органических и неорганических твёрдых коммунальных отходов.

Отмечается, что раздельный сбор должен снизить объём мусора, поступающего на полигоны для захоронения, и увеличить отходы для вторичной переработки.

Ранее ФАН сообщало о планах властей Ленинградской области касательно полигонов твёрдых бытовых отходов.

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