Ростовская область переходит на систему раздельного сбора мусора

В Ростовской области заявили о запуске системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.

Как сообщает rostovgazeta.ru, соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

Документ устанавливает правила двухконтейнерной системы раздельного накопления мусора с отдельным сбором органических и неорганических твёрдых коммунальных отходов.

Отмечается, что раздельный сбор должен снизить объём мусора, поступающего на полигоны для захоронения, и увеличить отходы для вторичной переработки.

Ранее ФАН сообщало о планах властей Ленинградской области касательно полигонов твёрдых бытовых отходов.