СК возбудил дело из-за инцидента с катером у берегов Анапы
- © пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на Московское межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Следствие установило, что в акватории Чёрного моря в районе причала Анапы катер «Касатка-1» катал десять пассажиров, в том числе четырёх детей. На расстоянии 500 метров от берега водитель судна превысил скорость и не справился с управлением, в результате катер перевернулся, все пассажиры выпали за борт и оказались в воде. Никто не пострадал.
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