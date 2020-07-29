СК возбудил дело из-за инцидента с катером у берегов Анапы

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СК возбудил уголовное дел, после того как 27 июля в Чёрном море у берегов Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами на борту.
СК возбудил дело из-за инцидента с катером у берегов Анапы
  • © пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на Московское межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Следствие установило, что в акватории Чёрного моря в районе причала Анапы катер «Касатка-1» катал десять пассажиров, в том числе четырёх детей. На расстоянии 500 метров от берега водитель судна превысил скорость и не справился с управлением, в результате катер перевернулся, все пассажиры выпали за борт и оказались в воде. Никто не пострадал.

Ранее портал RIA56 сообщил, что в Оренбургской области школьника наградили за спасение тонущего ребёнка.

 

 

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