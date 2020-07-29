В Смоленской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Артиллерийский снаряд калибра 76 мм был найден в деревне Максимовское Монастырщинского района.
Также обнаружен 21 боеприпас к авиационной пушке калибра 20 мм в деревне Замошье Велижского района.
Заявка на обезвреживание боеприпасов поступила от областного УМВД.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае обезвредили боеприпасы времён войны.