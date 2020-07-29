В Подмосковье пресекли работу лаборатории по производству наркотиков

В Московской области задержали подозреваемых в незаконном производстве наркотиков.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По имеющимся данным, мужчина вместе с бывшим зятем организовали лабораторию по изготовлению мефедрона в хозяйственной постройке на территории одного из СНТ. Изъято около 24 кг препарата.

В отношении задержанных завели уголовное дело. Они арестованы.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.