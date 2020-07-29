Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал рейтинг лидеров российского рынка онлайн-образования.

«Компания «Актион-МЦФЭР» составила новый рейтинг лидеров российского рынка онлайн-образования. В десятку лидеров вошли сразу семь сколковских компаний. Мы очень рады тому, что оказались конкурентоспособны. Жаль, что пока у нас нет компаний, которые обучают шахматам. Я как президент Международной шахматной федерации немного этим недоволен. Но в целом я поздравляю коллег с этим успехом. Думаю, что нашим компаниям нужно уже выходить в лидеры мирового рейтинга, многие из них там уже находятся, и мы надеемся на дальнейшие успехи», — сказал Аркадий Дворкович в интервью НСН.

Ранее в беседе с интернет-изданием argumenti.ru профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Сергей Ильченко оценил перспективы онлайн-обучения.