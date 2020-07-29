Власти Москвы рассказали о работе цифровой туристической платформы Russpass
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Об этом сообщает НСН.
Сергунина отметила, что в режиме тестирования было получено более 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, которые предоставляют туристические услуги.
Также Сергунина сказала, что проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников.
Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолёт.
Ранее «Москва 24» сообщала о работе онлайн-платформы #Москвастобой.