Власти Москвы рассказали о работе цифровой туристической платформы Russpass

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что цифровой туристической платформой Russpass в столице с момента её запуска 20 июля воспользовались более 5 тыс. человек.

Об этом сообщает НСН.

Сергунина отметила, что в режиме тестирования было получено более 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, которые предоставляют туристические услуги.

Также Сергунина сказала, что проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников.

Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолёт.

Ранее «Москва 24» сообщала о работе онлайн-платформы #Москвастобой.