Дворкович рассказал об общении с Медведевым

Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал об общении с экс-премьером, зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Как отметил Дворкович, он постоянно поддерживает контакт с Медведевым.

«Да, конечно. Дмитрий Анатольевич уже провёл три мероприятия в «Сколково». Он принял участие в главной панельной дискуссии Startup Village с иностранными коллегами, провёл заседание попечительского совета и, наконец, встретился со стартапами, где обсудил новые разработки, связанные с коронавирусом», — цитирует Дворковича НСН.

По его словам, они постоянно общаются по этим темам.

Ранее Медведев в беседе с kp.ru прокомментировал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным.