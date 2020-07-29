В АТОР оценили ситуацию с возобновлением сообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила ситуацию с возобновлением сообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.

«Сложно сказать, когда это произойдёт. Мы понимаем только, что есть два индикатора: это уровень безопасности в этих странах, который оценивает Роспотребнадзор, это напрямую связано с распространением болезни, с количеством заболевших на 100 тыс. человек, и второй индикатор — это принцип взаимности», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, открытие авиасообщения будет возможно только с теми, кто готов принимать россиян.

Со своей стороны, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с «Парламентской газетой» подтвердил, что в кабмине обсуждают вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей.

«Также речь идёт о Кубе и некоторых других государствах. Об этом будет официально объявлено в течение этой недели», — сказал он.

По его словам, предполагается, что только с 1 сентября будут обозначены первые страны Европы, куда начнутся полёты.

Ранее в АТОР оценили возобновление международного авиасообщения.