В Тверской области трое подростков погибли в ДТП

В Калязинском районе Тверской области в ночь с 28 на 29 июля легковой автомобиль Opel столкнулся со скутером, на котором ехали трое подростков — двое юношей и девушка. От полученных травм все трое скончались.

За рулём скутера был 15-летний подросток, он вёз двух 14-летних пассажиров — юношу и девушку. От полученных травм двое подростков скончались на месте, один — в машине «скорой» по пути в больницу.

За рулём иномарки в своё нерабочее время находился сотрудник УВД Московского метрополитена. По предварительным данным, 30-летний мужчина, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со скутером. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Проведённое на месте происшествия медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

«Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования биологического объекта», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает tverigrad.ru, губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования родственникам погибших и поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе.

«Прокурор Тверской области поручил прокурору Калязинского района провести проверку по факту гибели троих несовершеннолетних в дорожно-транспортном происшествии на предмет исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних», — сообщили в пресс-группе ведомства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.