Учреждения проекта «Мой социальный центр» посетили свыше 100 тысяч человек за год

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Учреждения проекта «Мой социальный центр», созданные для москвичей старшего поколения, за год посетили свыше 100 тыс. человек.
Учреждения проекта «Мой социальный центр» посетили свыше 100 тысяч человек за год
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в рамках проекта москвичи сами проводят встречи, посвящают время хобби, общаются и отдыхают.

«Год назад мы открыли «Мои социальные центры» для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь. Всего в Москве открыто уже семь таких центров, за год их посетили более 100 тыс. человек», — приводятся в материале слова Раковой.

Москвичи посещают кулинарные мастер-классы, школы рисования, изучают иностранные языки, уделяют внимание ЗОЖ и фитнесу. В каждом центре есть бильярд.

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