Учреждения проекта «Мой социальный центр» посетили свыше 100 тысяч человек за год

Учреждения проекта «Мой социальный центр», созданные для москвичей старшего поколения, за год посетили свыше 100 тыс. человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в рамках проекта москвичи сами проводят встречи, посвящают время хобби, общаются и отдыхают.

«Год назад мы открыли «Мои социальные центры» для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь. Всего в Москве открыто уже семь таких центров, за год их посетили более 100 тыс. человек», — приводятся в материале слова Раковой.

Москвичи посещают кулинарные мастер-классы, школы рисования, изучают иностранные языки, уделяют внимание ЗОЖ и фитнесу. В каждом центре есть бильярд.