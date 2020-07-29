В Ленинградской области прокомментировали ситуацию с утилизацией мусора

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Власти Ленинградской области намерены к 2023 году закрыть все имеющиеся полигоны твёрдых бытовых отходов и построить вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов.
В Ленинградской области прокомментировали ситуацию с утилизацией мусора
  • РИА Новости

«Незадолго до пандемии наш регион начал работу над решением мусорной проблемы. Несмотря ни на что работа продолжается», — цитирует ФАН члена Общественной палаты Ленобласти, советника губернатора региона Владимира Петрова.

По его словам, Ленобласть уже объявила открытый конкурс проектов по переработке мусора, его итоги подведут в сентябре.

Победителя выберет специальная комиссия, состоящая из членов экологического совета и представителей инвестиционного совета.

Сообщается, что работу существующих местных полигонов планируют прекратить в течение ближайших трёх лет.

Недавно на сайте «Москва 24» сообщили, что в столице запустили интернет-ресурс чистая-москва.рф, где собрана вся необходимая информация о раздельном сборе отходов.

 

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