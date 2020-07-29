В Волгограде рассказали о заболевших коронавирусом

В волгоградских госпиталях, специализирующихся на лечении пациентов с коронавирусом, 114 человек попали в реанимацию с двусторонней пневмонией, у большинства диагностирован COVID-19.

В реанимационных отделениях на вчерашний день, 28 июля, 18 пациентов волгоградских инфекционных стационаров были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), пишут Novostivolgograda со ссылкой на сообщение заместителя председателя регионального комитета здравоохранения Николая Алимова, которое он сделал накануне на брифинге.

По данным областного оперативного штаба, в больницах с подозрением на COVID-19 находились 2355 человек, в том числе 66 детей. Всего в регионе зарегистрировано 8870 случаев заболевания.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.