В Волгограде рассказали о заболевших коронавирусом

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В волгоградских госпиталях, специализирующихся на лечении пациентов с коронавирусом, 114 человек попали в реанимацию с двусторонней пневмонией, у большинства диагностирован COVID-19.
В Волгограде рассказали о заболевших коронавирусом
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

В реанимационных отделениях на вчерашний день, 28 июля, 18 пациентов волгоградских инфекционных стационаров были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), пишут Novostivolgograda со ссылкой на сообщение заместителя председателя регионального комитета здравоохранения Николая Алимова, которое он сделал накануне на брифинге.

По данным областного оперативного штаба, в больницах с подозрением на COVID-19 находились 2355 человек, в том числе 66 детей. Всего в регионе зарегистрировано 8870 случаев заболевания.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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