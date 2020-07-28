В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.
В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию
  • Pixabay

«Мы говорим о миллионах граждан, которые готовы отправиться на отдых при малейшей возможности. Количество запросов на Турцию только подтверждает прогнозы наших аналитиков. Это отнюдь не десятки тысяч, это миллионы», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Турцию выбрали те, кто до сих пор не принял решения и не планировал отдыхать на отечественных курортах.

«Мы не видим оттока туристов от наших курортов», — подчеркнула Ломидзе.

Ранее Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.

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