В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.

«Мы говорим о миллионах граждан, которые готовы отправиться на отдых при малейшей возможности. Количество запросов на Турцию только подтверждает прогнозы наших аналитиков. Это отнюдь не десятки тысяч, это миллионы», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Турцию выбрали те, кто до сих пор не принял решения и не планировал отдыхать на отечественных курортах.

«Мы не видим оттока туристов от наших курортов», — подчеркнула Ломидзе.

Ранее Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.