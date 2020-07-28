В московском метро проводят рейды по проверке масочного режима

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В общественном транспорте Москвы, включая метро, проводят рейды по проверке ношения пассажирами средств индивидуальной защиты.
В московском метро проводят рейды по проверке масочного режима
  • РИА Новости

«Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте не прекращались, они проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Отмечается, что проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро.

Контролёры сначала информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток.

«Если пассажир после обращения контролёра надевает маску и перчатки, его не оштрафуют», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима.

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