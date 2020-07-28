В московском метро проводят рейды по проверке масочного режима
- РИА Новости
«Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте не прекращались, они проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».
Отмечается, что проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро.
Контролёры сначала информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток.
«Если пассажир после обращения контролёра надевает маску и перчатки, его не оштрафуют», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима.