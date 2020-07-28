В Минобороны рассказали о перелёте Су-27 из Карелии в Калининград

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Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области и не нарушили границы других государств. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны рассказали о перелёте Су-27 из Карелии в Калининград
  • РИА Новости

«28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелёт с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что полёт был осуществлён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ранее издание Yle написало, что два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.

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