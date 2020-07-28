В Минобороны рассказали о перелёте Су-27 из Карелии в Калининград
- РИА Новости
«28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелёт с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Отмечается, что полёт был осуществлён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Ранее издание Yle написало, что два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.