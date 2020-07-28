Армейский корпус Балтфлота начал батальонное тактическо-строевое занятие
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.
Цель планового мероприятия — поэтапное обучение организации и ведению обороны местности. Мотострелки усовершенствуют навыки по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений.
Занятия продлятся в течение недели.
Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.