Армейский корпус Балтфлота начал батальонное тактическо-строевое занятие

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На полигоне Павенково в Калининградской области началось батальонное тактико-строевое занятие с участием мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота.
Армейский корпус Балтфлота начал батальонное тактическо-строевое занятие
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.

Цель планового мероприятия — поэтапное обучение организации и ведению обороны местности. Мотострелки усовершенствуют навыки по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений.

Занятия продлятся в течение недели.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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