Власти рассказали о проекте «Культурное наследие: «Узнай Москву»

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Новый краудсорсинг-проект «Культурное наследие: «Узнай Москву» пройдёт с 5 по 13 августа.
Власти рассказали о проекте «Культурное наследие: «Узнай Москву»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы. Его участники смогут высказать свои идеи по развитию сайта и мобильного приложения «Узнай Москву».

«Любой проект живёт, когда он востребован, поэтому мы регулярно проводим опросы среди пользователей, чтобы делать приложение более удобным и полезным. Здесь доступно свыше 3 тыс. описаний московских памятников архитектуры, парков, музеев, квестов, прогулочных маршрутов», — сказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о создании нового туристического проекта «Привет, Москва!».

 

 

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