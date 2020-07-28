В Ялте из-за коронавируса отменили полумарафон

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Ялте отменён полумарафон «ЗаБег».

Об этом «Крыминформу» рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рекомендация руководителя (оперативного) штаба, который возглавляет Сергей Аксёнов, — приостановить все массовые мероприятия. Мы уже целую неделю как приостановили свои. «ЗаБег» — это всероссийская акция, а не Минспорта Республики Крым организатор. Так как на территории Ялты действуют ограничения по проведению массовых мероприятий, в связи с этим полумарафон не может быть проведён в том масштабе, в котором планировалось», — сказала Торубарова.

Все подведомственные организации Министерства спорта Крыма, находящиеся в Ялте, переведены на дистанционную работу. Ограничения введены до особого распоряжения.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области 1 августа пройдут соревнования по триатлону.