В Москве осудили экс-следователя за взятку в полмиллиона рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего следователя к четырём годам и шести месяцам колонии строгого режима за взятку в 500 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере», — говорится в заявлении.

Уточняется, что взятку бывший следователь получил за переквалификацию деяния фигуранта по находящемуся в производстве уголовному делу на менее тяжкий состав преступления.

Пока что приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее «Известия» сообщили о приговоре бывшему заместителю главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрию Феоктистову. За получение взятки его отправили на восемь лет в колонию строгого режима.