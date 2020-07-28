В Москве осудили экс-следователя за взятку в полмиллиона рублей

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Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего следователя к четырём годам и шести месяцам колонии строгого режима за взятку в 500 тыс. рублей.
В Москве осудили экс-следователя за взятку в полмиллиона рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере», — говорится в заявлении.

Уточняется, что взятку бывший следователь получил за переквалификацию деяния фигуранта по находящемуся в производстве уголовному делу на менее тяжкий состав преступления.

Пока что приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее «Известия» сообщили о приговоре бывшему заместителю главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрию Феоктистову. За получение взятки его отправили на восемь лет в колонию строгого режима.

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