В Перми обжалован приговор подростку, насмерть сбившему девушку

Короткая ссылка
Прокуратура опротестовала приговор несовершеннолетнему, насмерть сбившему девушку на перекрёстке в Перми.
В Перми обжалован приговор подростку, насмерть сбившему девушку
  • РИА Новости

Гособвинение требует отменить условный приговор и назначить ему наказание сроком на три года в воспитательной колонии, а также лишить его водительских прав на 2,5 года, сообщает properm.ru.

В краевом суде пояснили, что апелляционная жалоба ещё не поступила и дата рассмотрения не назначена.

Смертельное ДТП произошло 6 мая. Юноша на Lexus проехал на красный сигнал светофора и сбил девушку. Она скончалась до приезда врачей. В ходе следствия молодой человек признал свою вину.

20 июля Индустриальный суд вынес ему приговор — два года условно. Суд постановил выплатить компенсацию родственникам погибшей в размере 2 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил о ДТП в Сочи, в результате которого пострадали пять человек, трое из них — дети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить