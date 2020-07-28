В Перми обжалован приговор подростку, насмерть сбившему девушку

Прокуратура опротестовала приговор несовершеннолетнему, насмерть сбившему девушку на перекрёстке в Перми.

Гособвинение требует отменить условный приговор и назначить ему наказание сроком на три года в воспитательной колонии, а также лишить его водительских прав на 2,5 года, сообщает properm.ru.

В краевом суде пояснили, что апелляционная жалоба ещё не поступила и дата рассмотрения не назначена.

Смертельное ДТП произошло 6 мая. Юноша на Lexus проехал на красный сигнал светофора и сбил девушку. Она скончалась до приезда врачей. В ходе следствия молодой человек признал свою вину.

20 июля Индустриальный суд вынес ему приговор — два года условно. Суд постановил выплатить компенсацию родственникам погибшей в размере 2 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил о ДТП в Сочи, в результате которого пострадали пять человек, трое из них — дети.