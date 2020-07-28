Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу

Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что тестирование на антитела сейчас одно из самых востребованных.

«Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20—25% пациентов», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали при выборе лаборатории обращать внимание на её историю, место на рынке, наличие сертификата. Кроме того, следует внимательно прочитать описание теста — используемый метод и данные о производителе.

Ранее сообщалось, что в России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем. 92 из них выявляют антитела, а с помощью 26 проводится полимеразная цепная реакция.