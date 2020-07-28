Во Владивостоке обсудили меры по улучшению инвестиционного климата

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На заседании координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса, прошедшем во Владивостоке, политики и предприниматели обсудили меры по улучшению инвестиционной среды в Приморском регионе.
Во Владивостоке обсудили меры по улучшению инвестиционного климата
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на сайт мэрии Владивостока.

Специалисты управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства за первое полугодие рассмотрели 33 проекта и дали свои рекомендации. Управление продолжает работать с предпринимателями. Также сообщается, что работает канал прямой связи с мэром Владивостока Олегом Гуменюком.

Ранее телеканал «360» сообщил о том, что Подмосковье поднялось на пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного АСИ.

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