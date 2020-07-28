В Омске прокомментировали ситуацию с нарушениями режима ограничений
- Reuters
Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на Министерство региональной безопасности Омской области.
Начальник отдела по вопросам общественного порядка Министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков сообщил, что в целом привлечено к ответственности за различные нарушения ограничений более 7 тыс. нарушителей. Из них свыше 5 тыс. материалов уже рассмотрено судом, по 3680 вынесены решения.
Размер штрафов для граждан составляет от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.
Ранее vostokmedia.com сообщил о том, что административные комиссии по проверке соблюдения масочного режима проводят рейды во Владивостоке.