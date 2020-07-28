Лётчики ЮВО провели учения с полётами в стратосфере

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Лётчики смешанного авиационного соединения Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полёты в стратосфере.
Лётчики ЮВО провели учения с полётами в стратосфере
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ.

«При проведении полётов лётчики отработали поиск и обнаружение летательных аппаратов условного противника и ведение воздушного боя на высоте 12—15 км. В ходе учебных боёв экипажами истребителей были выполнены элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочка», «Горки» с наклоном до 60° и «Форсированные развороты», — говорится в сообщении.

К учению привлекались экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 соединений ЮВО, дислоцирующихся в Крыму и Краснодарском крае.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.

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