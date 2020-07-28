Опубликована памятка для отправляющихся в Танзанию и Великобританию

Ассоциация туроператоров России опубликовала памятку для тех, кто собирается отправиться в Танзанию и Великобританию.

Отмечается, что полёты из России возможны только на остров Занзибар. При этом туристам не нужна справка с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Визу можно оформить либо в аэропорту прилёта за €50, либо за один день и €60 в Москве. Виза выдаётся сроком на 90 дней. Прививки для отдыха на Занзибаре необязательны.

На борту самолёта необходимо будет заполнить анкету о состоянии своего здоровья, а также указать название отеля, название туристической компании, а также данные для связи.

По прибытии все пассажиры проходят медицинский скрининг (измерение температуры).

В случае если у туриста обнаружат повышенную температуру или другие симптомы COVID-19, ему предложат сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо в аэропорту. Если вирус подтвердится, туриста отправят в госпиталь.

В АТОР также напомнили, что для россиян действует требование о 14-дневной изоляции по прибытии в Великобританию.

Необходимо заполнить за 48 часов до прибытия специальную онлайн-форму, в ней указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес места прохождения самоизоляции.