Опубликована памятка для отправляющихся в Танзанию и Великобританию

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Ассоциация туроператоров России опубликовала памятку для тех, кто собирается отправиться в Танзанию и Великобританию.
Опубликована памятка для отправляющихся в Танзанию и Великобританию
  • Pixabay

Отмечается, что полёты из России возможны только на остров Занзибар. При этом туристам не нужна справка с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Визу можно оформить либо в аэропорту прилёта за €50, либо за один день и €60 в Москве. Виза выдаётся сроком на 90 дней. Прививки для отдыха на Занзибаре необязательны.

На борту самолёта необходимо будет заполнить анкету о состоянии своего здоровья, а также указать название отеля, название туристической компании, а также данные для связи.

По прибытии все пассажиры проходят медицинский скрининг (измерение температуры).

В случае если у туриста обнаружат повышенную температуру или другие симптомы COVID-19, ему предложат сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо в аэропорту. Если вирус подтвердится, туриста отправят в госпиталь.

В АТОР также напомнили, что для россиян действует требование о 14-дневной изоляции по прибытии в Великобританию.

Необходимо заполнить за 48 часов до прибытия специальную онлайн-форму, в ней указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес места прохождения самоизоляции.

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