В Москве прокомментировали ситуацию со штрафами за неоплату парковки

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Более трети столичных водителей, с начала года получивших штрафы за неоплату парковки, так и не погасили свои задолженности.
В Москве прокомментировали ситуацию со штрафами за неоплату парковки
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Об этом сообщает «Москва 24» на ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«36% московских автомобилистов, получивших штрафы за неоплату парковки в течение первого полугодия 2020 года, не уплатили их в установленный срок. Напоминаем, что срок добровольной уплаты штрафа составляет 60 дней после вступления постановления в силу», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко прокомментировал в беседе с ФАН изменение механизма реализации права на бесплатную парковку для инвалидов.

 

 

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