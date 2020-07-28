Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.

«В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония», — написал Копин.

По его словам, у него взяли тест на COVID-19, он ждёт результатов. Следуя рекомендациям врачей, он лёг в ГБУЗ «Чукотская окружная больница».

Ранее сообщалось, что в регионе часть противоэпидемических мер продлили до 3 августа, в том числе масочный режим.