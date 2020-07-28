В АТОР перечислили правила въезда туристов в Турцию

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Виза и документ с отрицательным результатом теста на коронавирус не понадобятся россиянам при въезде в Турцию с 1 августа. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В АТОР перечислили правила въезда туристов в Турцию
  • © REUTERS/Kaan Soyturk

«Во время полёта пассажиры должны будут заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и прочее, а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов COVID-19)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении повышенной температуры или других подозрительных симптомов пассажиру «может быть предложен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус».

Кроме того, при подозрении на наличие COVID-19 туриста поместят на карантин.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с сезоном 2020 года.

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