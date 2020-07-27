СК возбудил дело после взрыва в Самаре
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Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — указывается в заявлении.
Отмечается, что проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Самаре полицейский получил незначительные повреждения в результате взрыва, произошедшего при задержании подозреваемого.