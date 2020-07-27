В ОНК сообщили, что Ивана Сафронова проверяют в СИЗО на коронавирус

Обвиняемый в госизмене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов помещён в карантинную камеру в связи с подозрением на коронавирус. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«При посещении СИЗО «Лефортово» представитель администрации рассказал, что Иван Сафронов пожаловался на боль в горле, после чего его перевели в карантинную камеру и взяли тест на коронавирус», — заявил он.

В ОНК добавили, что результат теста ещё не готов, встречи с Сафроновым пока невозможны, доступ к нему имеют только медработники.

«Представитель администрации изолятора заверил членов комиссии, что в карантинной камере у Сафронова работает телевизор и он получает книги из библиотеки», — сказал член ОНК.

Ранее Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО. Заседание прошло в закрытом режиме.

Сафронов был задержан 7 июля. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.