В Вологодской области решили снять часть ограничений

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В Вологодской области приняли решение продолжить частичное снятие ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, без перехода к третьему этапу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Олега Кувшинникова.
В Вологодской области решили снять часть ограничений
  • Pixabay

«Ежедневная динамика прироста заболевших не имеет тенденции к снижению. Поэтому считаю возможным продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу», — заявил Кувшинников.

Он сообщил, что последние две с половиной недели в области ежедневный прирост заболевших изменился с 18—20 человек до 26—27.

«Это связано с тем, что мы усилили тестирование лиц с симптомами ОРВИ», — пояснил глава региона.

При этом он отметил, что «резкого всплеска заболеваемости не наблюдается, ситуация стабильная».

Так, ожидается, что по согласованию с Роспотребнадзором в регионе возобновится работа фитнес-клубов и плавательных бассейнов, проведение спортивных физкультурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, межрегиональные перевозки, работа зоопарков и регистрация браков в присутствии до десяти гостей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.

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