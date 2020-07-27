В Адыгее рассказали о дополнительных выплатах для безработных
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
С 31 марта максимальный размер пособия по безработице вырос с 8 тыс. до 12 тыс. рублей. В марте — июне в Адыгее назначили до 2 тыс. таких выплат.
Семьям с детьми, где один из родителей остался без работы, пособие повышают из расчёта 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. В регионе такие пособия получают почти 1,1 тыс. человек.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области одобрили дополнительную региональную выплату в размере 10 тыс. рублей для безработных.