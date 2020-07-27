В Адыгее рассказали о дополнительных выплатах для безработных

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Трёхсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение предоставить средства для Адыгеи на выплаты безработным. Республика дополнительно получит из резервного фонда правительства России 123,1 млн рублей.
В Адыгее рассказали о дополнительных выплатах для безработных
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

С 31 марта максимальный размер пособия по безработице вырос с 8 тыс. до 12 тыс. рублей. В марте — июне в Адыгее назначили до 2 тыс. таких выплат.

Семьям с детьми, где один из родителей остался без работы, пособие повышают из расчёта 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. В регионе такие пособия получают почти 1,1 тыс. человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области одобрили дополнительную региональную выплату в размере 10 тыс. рублей для безработных.

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