В Адыгее рассказали о дополнительных выплатах для безработных

Трёхсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение предоставить средства для Адыгеи на выплаты безработным. Республика дополнительно получит из резервного фонда правительства России 123,1 млн рублей.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

С 31 марта максимальный размер пособия по безработице вырос с 8 тыс. до 12 тыс. рублей. В марте — июне в Адыгее назначили до 2 тыс. таких выплат.

Семьям с детьми, где один из родителей остался без работы, пособие повышают из расчёта 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. В регионе такие пособия получают почти 1,1 тыс. человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области одобрили дополнительную региональную выплату в размере 10 тыс. рублей для безработных.